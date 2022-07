Una vita anticipazioni: il doppio gioco di Marcelo, il piano di Genoveva per trovare Rodrigo (Di martedì 26 luglio 2022) Il piccolo Moncho è andato via e per Lolita le cose tornano a essere un po’ più grigie. La ragazza però viene consolata da Ramon che sembra aver preso una decisione: sarà l’ultima volta che starà lontano dal suo nipotino, è una promessa...Cosa succederà quindi adesso ad Acacias 38? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 27 luglio 2022. Come avrete capito, Aurelio si sta fidando della persona sbagliata visto che Marcelo sta facendo il doppio gioco e si è alleato con Genoveva. La donna sta mettendo insieme tutti i tasselli per trovare il marito di Valeria e sembra aver scovato, in una delle lettere ricevute dalla musicista, un indizio utile che possa far capire dove si trovi l’uomo…Cosa accadrà quindi nelle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 26 luglio 2022) Il piccolo Moncho è andato via e per Lolita le cose tornano a essere un po’ più grigie. La ragazza però viene consolata da Ramon che sembra aver preso una decisione: sarà l’ultima volta che starà lontano dal suo nipotino, è una promessa...Cosa succederà quindi adesso ad Acacias 38? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di Unadi domani, 27 luglio 2022. Come avrete capito, Aurelio si sta fidando della persona sbagliata visto chesta facendo ile si è alleato con. La donna sta mettendo insieme tutti i tasselli peril marito di Valeria e sembra aver scovato, in una delle lettere ricevute dalla musicista, un indizio utile che possa far capire dove si trovi l’uomo…Cosa accadrà quindi nelle ...

