Una Vita, anticipazioni 27 luglio: Genoveva si fa dire da Valeria come trovare Rodrigo. David viene ferito (Di martedì 26 luglio 2022) Una Vita, anticipazioni 27 luglio: grande puntata quella di domani! Con tante vicende e personaggi, a cominciare da Genoveva, Valeria, Aurelio e David. Ecco cosa succederà! Una Vita, anticipazioni 27 luglio: Valeria dà a Genoveva suggerimenti su dove si trovi Rodrigo e la dark lady … Genoveva domanda a Valeria notizie che possano metterla sulle tracce di Rodrigo e la pianista la asseconda. Più tardi la Salmeròn incarica Cuevas di trovarlo: è nascosto all’estero! Marcelo fa la spia Sappiamo che nonostante Marcelo abbia giurato fedeltà alla padrona, “risponde” ad Aurelio. Succede anche in questo caso: il maggiormo ha modo di sentire le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 26 luglio 2022) Una27: grande puntata quella di domani! Con tante vicende e personaggi, a cominciare da, Aurelio e. Ecco cosa succederà! Una27dà asuggerimenti su dove si trovie la dark lady …domanda anotizie che possano metterla sulle tracce die la pianista la asseconda. Più tardi la Salmeròn incarica Cuevas di trovarlo: è nascosto all’estero! Marcelo fa la spia Sappiamo che nonostante Marcelo abbia giurato fedeltà alla padrona, “risponde” ad Aurelio. Succede anche in questo caso: il maggiormo ha modo di sentire le ...

