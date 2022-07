Una non coalizione, senza nome né simbolo, con alleanze costrette. L'uovo di Colombo di Letta e Calenda (Di martedì 26 luglio 2022) Il centrosinistra si presenterà (quasi) unito ma solo sulla scheda elettorale: niente programma comune né premier. L'unico modo per non litigare e competere con la destra. Renzi per ora è fuori, Fratoianni e Bonelli non sono convinti Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 luglio 2022) Il centrosinistra si presenterà (quasi) unito ma solo sulla scheda elettorale: niente programma comune né premier. L'unico modo per non litigare e competere con la destra. Renzi per ora è fuori, Fratoianni e Bonelli non sono convinti

GuidoDeMartini : ?? BRUNETTA OGGI: «MI CHIAMANO TAPPO E NANO, soffro da una vita. È una violenza». ?? BRUNETTA IERI: « INFILARE I TAMP… - fattoquotidiano : Sondaggio di Termometro Politico: il 56,9% non gradiva il governo Draghi e il 70% non voterebbe una lista draghiana… - LaVeritaWeb : L’ordinanza del giudice di Firenze che ha riammesso al lavoro una psicologa senza vaccino non è rimasta un caso iso… - CinziaFrancazi : RT @CottarelliCPI: Sono appena uscite le previsioni del FMI sulla crescita del PIL nel mondo nel 2022. Tra i principali paesi avanzati l'It… - lookati_inside : @BagsLab @etventadv Hai tutto il diritto del mondo, ma non serve ad una mazza. Certo se non pensi di avere alternat… -