Un posto al sole anticipazioni: Chiara lascia Nunzio per sempre (Di martedì 26 luglio 2022) Un posto al sole, Chiara parte senza Nunzio e il ragazzo è distrutto. Franco pensa che sia colpa sua e non sa come consolare il figlio. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Chiara deciderà dopo aver parlato con Katia di partire senza Nunzio. Ovviamente questo per il ragazzo sarà un duro colpo ma lo sarà anche per Franco, che sarà pieno di sensi di colpa. Nunzio deluso da Chiara (web)Intanto, Raffaele cerca di recuperare il suo rapporto con Ornella ma non è per nulla facile. Il Giordano vuole convincere la sua donna che tra lui e Elvira non c'è mai stato nulla ma a quanto pare nessuna parola porta risultato. Espedito invece non ...

