“Un Posto al Sole” al Giffoni 2022 per festeggiare le 6 mila puntate (Di martedì 26 luglio 2022) Un Posto al Sole è la soap italiana dei record: dopo aver raggiunto i 25 anni di messa in onda, la serie si appresta a tagliare un altro traguardo. Il prossimo 29 luglio andrà infatti in onda la puntata n. 6 mila e, per l’occasione, il Giffoni Film Festival ha recentemente reso omaggio allo daily drama. Non conosce sosta il successo di Un Posto al Sole. La serie italiana più longeva di sempre, ambientata a Napoli e incentrata sulle vicende dell’ormai noto Palazzo Palladini, va in onda ininterrottamente da oltre 25 anni. Un quarto di secolo di drammi familiari, intrighi, passioni, raccontati con una discreta dose di realismo, senza mai rinunciare a un tocco ironico e leggero. Due caratteristiche che però non hanno impedito di toccare diversi temi di attualità, quali l’integrazione, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 26 luglio 2022) Unalè la soap italiana dei record: dopo aver raggiunto i 25 anni di messa in onda, la serie si appresta a tagliare un altro traguardo. Il prossimo 29 luglio andrà infatti in onda la puntata n. 6e, per l’occasione, ilFilm Festival ha recentemente reso omaggio allo daily drama. Non conosce sosta il successo di Unal. La serie italiana più longeva di sempre, ambientata a Napoli e incentrata sulle vicende dell’ormai noto Palazzo Palladini, va in onda ininterrottamente da oltre 25 anni. Un quarto di secolo di drammi familiari, intrighi, passioni, raccontati con una discreta dose di realismo, senza mai rinunciare a un tocco ironico e leggero. Due caratteristiche che però non hanno impedito di toccare diversi temi di attualità, quali l’integrazione, ...

SMSNEWSOFFICIAL : Festa grande al Giffoni Film Festival per il cast di “Un Posto al sole” che il 29 luglio taglierà il traguardo dell… - giulio_ottavio : @Marteena84 Incredibile, io ho scoperto che le cose non vanno a posto da sole se lasciate in giro, o ce le metto io… - maxthestainer : @borghi_claudio la parola di un politico, specie di una certa cerchia, vale meno che zero, disposti a tutto, anche… - quartaparetero1 : A Giffoni vince(per oggi) Un posto al sole! - abbondio_silvio : RT @GlosweetyGlo: @NFratoianni Ancora con Letta? Non hai ancora capito che sta imbarcando Renzi, Brunetta e Calenda e ti stai suicidando! O… -