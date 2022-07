Un boss in salotto film su Canale 5: trama, cast attori, location e finale (Di martedì 26 luglio 2022) Un boss in salotto film su Canale 5 con Paola Cortellesi e Rocco Papaleo Stasera alle ore 21.30 circa su Canale 5 andrà in onda “Un boss in salotto” film diretto con protagonisti Paola Cortellesi, Luca Argentero e Rocco Papaleo. La commedia scritta e ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 26 luglio 2022) Uninsu5 con Paola Cortellesi e Rocco Papaleo Stasera alle ore 21.30 circa su5 andrà in onda “Unindiretto con protagonisti Paola Cortellesi, Luca Argentero e Rocco Papaleo. La commedia scritta e ...

DonVitoColoured : Rai 4 21.20 SIGNS segni Mel gibson...21.30 canale 5 un boss in salotto papaleo già visto mille volte..1.00 su itali… - GuidaTVPlus : 26-07-2022 21:27 #Canale5 Un boss in salotto #FilmCommedia #StaseraInTV - ehiravenclaw : @user777991 Un boss in salotto! - AnnaMancini81 : Un boss in salotto film Canale 5 – trama, cast, finale - zazoomblog : Un boss in salotto lodio di Paola Cortellesi per il suo personaggio - #salotto #lodio #Paola #Cortellesi -