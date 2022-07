Ultime Notizie – Ucraina, Erdogan vedrà Putin il 5 agosto a Sochi (Di martedì 26 luglio 2022) Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, si recherà a Sochi il 5 agosto per incontrare Vladimir Putin. Il Cremlino ha confermato la notizia della visita di un giorno del leader turco nella località sul Mar Nero il mese prossimo. “Sì”, ha risposto il portavoce Dmitry Peskov all’agenzia Tass che gli ha chiesto se fosse vero che Putin e Erdogan si vedranno di nuovo il 5 agosto, dopo l’incontro a Teheran del 19 luglio per il vertice sulla Siria. Al centro dell’incontro, presumibilmente, il rispetto dell’accordo sul grano sottoscritto da Mosca e Kiev a Istanbul e messo a rischio dagli attacchi sferrati da Mosca al porto di Odessa a meno di 24 ore dalla firma. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 26 luglio 2022) Il presidente turco, Recep Tayyip, si recherà ail 5per incontrare Vladimir. Il Cremlino ha confermato la notizia della visita di un giorno del leader turco nella località sul Mar Nero il mese prossimo. “Sì”, ha risposto il portavoce Dmitry Peskov all’agenzia Tass che gli ha chiesto se fosse vero chesi vedranno di nuovo il 5, dopo l’incontro a Teheran del 19 luglio per il vertice sulla Siria. Al centro dell’incontro, presumibilmente, il rispetto dell’accordo sul grano sottoscritto da Mosca e Kiev a Istanbul e messo a rischio dagli attacchi sferrati da Mosca al porto di Odessa a meno di 24 ore dalla firma. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

