Ultime Notizie – Morte della piccola Diana | i risultati dell’autopsia

(Di martedì 26 luglio 2022) E’ terminata l’autopsia sulla, la bimba di 16 mesi lasciata morire di stenti nella casa di via Parea, nella periferia Est di Milano, dove la madre Alessia Pifferi l’ha lasciata sola per sei giorni. Dall’esame, iniziato verso le 8 di mattina, non è emersa un’evidente causa. I medici legali si sono riservati di dare una risposta solo all’esito di ulteriori accertamenti, in particolare esami radiologici e tossicologici. Attesi nei prossimi giorni anche gli esami sulla boccetta di En, sul biberon e sul beccuccio, che dovranno chiarire se la bimba abbia ingerito l’ansiolitico. Un’eventualità, questa, che andrebbe a incidere sul quadro accusatorio, aprendo all’ipotesipremeditazione. Alessia Pifferi, in carcere a San Vittore ...

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Kounde, Bologna, Roma e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre aggi… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - umbriajournal_ : Il Comune di Montefalco ottiene, per il settimo anno consecutivo, la certificazione “Spighe Verdi” - bizcommunityit : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Calenda disponibile a fare il premier -

Nelleore sono circolate diversesecondo cui l'Agenzia delle Entrate sarebbe stata vittima di un attacco hacker . In un primo momento sembrava che l'attacco fosse opera del ransomware LockBit,...Aumenta il numero di nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 9.167 positivi su 42.745 tamponi esaminati , 6.770 in più di ieri con 31.Un JRPG monumentale e straordinario: eccovi il resoconto della nostra esperienza in compagnia della nuova esclusiva per Nintendo Switch.La Juventus sta cercando sempre di più di mettere a segno un grande colpo in porta, con Szczesny che dunque è a rischio in futuro.