Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Renzi | “Obiettivo 5% | convinti di poterci arrivare”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 26 luglio 2022)politiche, “l’al 5%, siamodi”. E’ quanto ha detto all’Adnkronos Matteo, leader di Italia Viva. “Abbiamo superato i 2mila volontari in un giorno e mezzo. Stiamo preparando la Leopolda, che si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 settembre e si chiamerà ‘Dammi il 5’: chiederemo a ciascuno di portare 5 amici” dice il senatore in vista della sua kermesse annuale. C’è grande entusiasmo attorno a questa iniziativa”, sottolinea. Con lefissate per il 25 settembre inizia una campagna elettorale ‘lampo’, tutta estiva. Chi sarà più penalizzato? “Dal punto di vista politico è difficile dirlo, è un inedito. Dal punto di vista sostanziale questo ...