Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Conte | “M5S andrà solo e sarà il terzo campo | quello giusto”

(Di martedì 26 luglio 2022) “Allesi parlerà di voto utile, o si vota Meloni o Letta, o Calenda che si propone, oppure Renzi Di Maio. Di fatto la narrazionequesta ma attenzione: ciuna sorpresa, ciilincomodo, con la sua agenda sociale e progressista. Saremo soli, saremo ilma saremo il“. Così il leader M5S Giuseppe, nel corso di una diretta Facebook. “Il M5S ha un’identità precisa, data dai valori e principi che professiamo. Dicono che non ci evolviamo, ma se l’evoluzione è conformarsi, rinunciare alla transazione ecologica, alla giustizia sociale, allora non ci evolviamo mai. Noi torneremo nelle strade e nelle piazze e spiegheremo quel che abbiamo fatto, non abbasseremo mai lo ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 88.221 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - eziomauro : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Calenda disponibile a fare il premier - la Repubblica - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - junews24com : Werner Juve, contatti in corso col Chelsea! I blues aprono a questa formula - - 007Vincentxx : Avanti un’altro #Elezioni politiche 2022, ultime notizie |Crippa si dimette dal ruolo di capogruppo del M5s alla Ca… -

Secondo quanto riportato nelleore, il difensore argentino José Luis Palomino è risultato positivo ad un controllo della Nado Italia , l'Organizzazione nazionale antidoping dell'ordinamento ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Nuovo annuncio da parte di Disney+ : la piattaforma a pagamento visibile ... alledue attesissime puntate di ...Timo Werner è un'opzione concreta per la Juve. Lo riporta Calciomercato.com, spiegando che il club bianconero e il Chelsea sono in contatto per il pr ...Dries voleva restare a Napoli, questo è risaputo. Oggi la Salernitana sconta il fatto di essersi salvata all’ultima giornata, lo stesso discorso di Mertens vale per Cavani. La volontà della società è ...