Ultime Notizie – Decreto Aiuti, riunione Salvini-ministri per chiedere taglio Iva (Di martedì 26 luglio 2022) E' in corso una riunione tra Matteo Salvini e gli esponenti della Lega di governo (ministri e sottosegretari). Piena condivisione – tra le altre cose – per chiedere il taglio dell'Iva su pane, latte, pasta, riso, frutta e verdura già nel prossimo Decreto Aiuti. Si tratta di un costo da circa un miliardo per un trimestre. Si sta facendo il punto anche sugli sconti per carburanti e bollette.

