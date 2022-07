Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 13 130 contagi e 70 morti | bollettino 26 luglio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 26 luglio 2022) Sono 13.130da coronavirus in, 262022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 70. I nuovi casi sono stati individuati su 65.184 tamponi, il tasso di positività è al 20,1%. I pazientiin terapia intensiva sono 55 (+7). Negli altri reparti, ricoverate 1.577 (+51) persone. I nuovi casi per provincia: Milano: 3.778 di cui 1.327 a Milano città; Bergamo: 1.350; Brescia: 1.694; Como: 637; Cremona: 613; Lecco: 361; Lodi: 383; Mantova: 841; Monza e Brianza: 1.144; Pavia: 852; Sondrio: 171; Varese: 1.002. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione