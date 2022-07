Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 88.121 contagi e 253 morti: bollettino 26 luglio (Di martedì 26 luglio 2022) Sono 88.121 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 26 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 253 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 446.718 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 19,7%. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 6.892 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 luglio 2022 in Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 10 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 5.453 tamponi molecolari e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 26 luglio 2022) Sono 88.121 i nuovida Coronavirus in, 262022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 253. Nelle24 ore sono stati processati 446.718 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 19,7%. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 6.892 i nuovida Coronavirus, 262022 in Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 10. Nelle24 ore sono stati processati 5.453 tamponi molecolari e ...

