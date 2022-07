UFFICIALE Juventus, Ramsey ha rescisso il contratto (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo una trattativa sotterranea durata mesi, e intensificatasi negli ultimi giorni, la Juventus ed Aaron Ramsey si sono detti addio La scintilla non è mai scoccata. L’avventura di Aaron Ramsey… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo una trattativa sotterranea durata mesi, e intensificatasi negli ultimi giorni, laed Aaronsi sono detti addio La scintilla non è mai scoccata. L’avventura di Aaron… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

juventusfc : Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus. In bocca al lupo,… - forumJuventus : Ufficiale: La Juve torna su Fifa! Il video con Marchisio è da brividi ?? - MarcelloChirico : L'@Arsenal presenterà a breve un'offerta ufficiale alla #Juventus per #Arthur (i gunners sono una destinazione gradita al giocatore). - Tiag0akaMario : RT @juventusfc: Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus. In bocca al lupo, @aaronramsey!… - NumeroCalcio : RT @juventusfc: Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus. In bocca al lupo, @aaronramsey!… -