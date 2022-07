UFFICIALE – Il giocatore lascia il Napoli: c’è l’annuncio del nuovo club (Di martedì 26 luglio 2022) Il Napoli è attualmente impegnato nel ritiro di Castel di Sangro: gli azzurri sono in Abruzzo per il secondo ritiro estivo dopo quello di Dimaro Folgarida. A Castel di Sangro, il Napoli resterà fino a sabato 6 luglio, a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A. Intanto, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è impegnato nel calciomercato: oltre i giocatori in entrata, ci sono anche diversi esuberi da dover piazzare. Michael Folorunsho Uno dei giocatori che ha lasciato Napoli in questa sessione di mercato è stato Michael Folorunsho: il centrocampista è ufficialmente tornato al Bari dopo l’esperienza del 2020. Questo il comunicato del club pugliese: “La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito, con la formula del prestito dalla SSC Napoli, i diritti delle ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 26 luglio 2022) Ilè attualmente impegnato nel ritiro di Castel di Sangro: gli azzurri sono in Abruzzo per il secondo ritiro estivo dopo quello di Dimaro Folgarida. A Castel di Sangro, ilresterà fino a sabato 6 luglio, a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A. Intanto, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è impegnato nel calciomercato: oltre i giocatori in entrata, ci sono anche diversi esuberi da dover piazzare. Michael Folorunsho Uno dei giocatori che hatoin questa sessione di mercato è stato Michael Folorunsho: il centrocampista è ufficialmente tornato al Bari dopo l’esperienza del 2020. Questo il comunicato delpugliese: “La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito, con la formula del prestito dalla SSC, i diritti delle ...

