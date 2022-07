UeD | c’è del tenero tra Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese? Lui chiarisce

(Di martedì 26 luglio 2022) Sebbene UeD sia terminato da un po’, alcuni suoi ex protagonisti continuano a finire nel mirino del gossip. È il caso die di, ex corteggiatori del dating-show, tanto da fare intervenire il ragazzo. COSA C’È TRA? – Come è noto al pubblico di Uomini e Donne,L'articolo

sonopoliedrico : su mediaset extra stanno trasmettendo le repliche di ued e c’è una litigata tina gemma -

MyValley.it

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi Se di crisi si può parlare non è di certo una crisi da genitori: sono riapparsi insieme sui social, sorridenti e splendenti come sempre. Pietro e Rosa ...Dopo la storia naufragata con Andrea Damante (insieme hanno appassionato il pubblico di), la De Lellis ha avuto modo di avviare altre relazioni amorose, giunte al termine in poco tempo. Lei ... Parre: sabato e domenica la 26esima Sagra del Capù e Festival del Folclore