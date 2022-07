Ucraina | Zelensky riceve il Winston Churchill Award

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022) Kiev, 26 lug. (Adnkronos) - Volodymyrha ricevuto ilper la leadership da parte dell'InternationalSociety. "Sono estremamente onorato dire oggi ilLeadership", ha detto il presidente dell'partecipando alla cerimonia di premiazione in videoconferenza. "Questo premio sarebbe impossibile se l'intero popolo ucraino non si fosse sollevato per difendere la libertà dalla tirannia". "L'e l'intera Europa - ha aggiunto - ricorderanno sempre coloro che senza esitazione sono venuti in aiuto del nostro popolo e dell'idea stessa di libertà. Le democrazie del mondo sono in grado di fermare qualsiasi ...