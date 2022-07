Ucraina ultime notizie. Kiev:?«Nuovo attacco di missili russi su Odessa» (Di martedì 26 luglio 2022) Il capo dell’amministrazione militare regionale del porto sul Mar Nero ha denunciato che questa mattina poco dopo le 6 «il nemico ha lanciato un attacco missilistico su Odessa». I russi avevano già colpito la città sabato scorso. Fonti locali scrivono di bombardamenti anche su Kharkiv e Mykolaiv. Zelensky ha nominato il ministro della Difesa Budanov capo del comitato intelligence. Gli Usa donano all’Ucraina 500mila vaccini anti-Covid Leggi su ilsole24ore (Di martedì 26 luglio 2022) Il capo dell’amministrazione militare regionale del porto sul Mar Nero ha denunciato che questa mattina poco dopo le 6 «il nemico ha lanciato unstico su». Iavevano già colpito la città sabato scorso. Fonti locali scrivono di bombardamenti anche su Kharkiv e Mykolaiv. Zelensky ha nominato il ministro della Difesa Budanov capo del comitato intelligence. Gli Usa donano all’500mila vaccini anti-Covid

antonio65683279 : Per me è più importante la guerra delle elezioni di questo branco di pagliacci ed è uno scandalo che non se ne parl… - ParliamoDiNews : Ucraina ultime notizie. Kiev:?«Nuovo attacco di missili russi su Odessa» - Il Sole 24 ORE #ucraina #ultime #notizie… - News24_it : Guerra Ucraina Russia, Kiev: ancora bombe su Odessa. Verso accordo Ue su gas. DIRETTA - Sky Tg24 - nicvaccani : @carlo24 @ferrarailgrasso @ilfoglio_it @berlusconi Sulle ultime vicende e sulla questione ucraina concordo - StartMagNews : RT @Rojname_com: Tutte le ultime cose turche di Erdogan fra Russia, Ucraina e non solo - Startmag -