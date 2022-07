Ucraina, Putin usa i mercenari (nazisti) del gruppo Wagner per occupare la centrale elettrica di Vuhledar (Di martedì 26 luglio 2022) Un gruppo famigerato e pericoloso con un cuore nazista. Ma i metodi del 'denazificatore' Vladimir Putin sono noti a tutti coloro i quali non vogliono chiudere gli occhi. L'Institute for the Study of ... Leggi su globalist (Di martedì 26 luglio 2022) Unfamigerato e pericoloso con un cuore nazista. Ma i metodi del 'denazificatore' Vladimirsono noti a tutti coloro i quali non vogliono chiudere gli occhi. L'Institute for the Study of ...

