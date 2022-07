Ucraina | nuovo attacco missilistico russo su Odessa

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nuovo attacco dei missili russi su Odessa. Bombardamenti nella notte su Kharkiv #ANSA - sole24ore : ??La #Russia si ritirerà dal progetto della #StazioneSpazialeInternazionale dopo il 2024, quando inizierà la realizz… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | E' stata rilasciata la giornalista russa Marina Ovsiannikova, divenuta famosa per aver esibito in tv dura… - OttobreInfo : RT @sole24ore: ??La #Russia si ritirerà dal progetto della #StazioneSpazialeInternazionale dopo il 2024, quando inizierà la realizzazione di… - phildancefc : RT @Lucilla93730473: @a_meluzzi Adesso è facile parlare così, ma quando sarebbe servito erano schierati dalla parte opposta L'argomento at… -

I nuovi attacchi arrivano pochi giorni dopo che le forze russe hanno colpito il porto di Odessa, mettendo in discussione l'accordo per la ripresa delle esportazioni di grano dall', interrotte ......ilMuro di Berlino della Guerra Fredda 2.0, dando a Putin il pieno controllo del Mare d'Azov e dell'uscita dal Mar Nero attraverso Kherson, con Odessa come unico sbocco al mare dell'. ...Il presidente uscente: «L’unita è l’unica soluzione per non diventare marginali. Anche sul tema della transizione green e la digital transformation, le piccole imprese non hanno sufficienti capacità m ...(ASI) Gazprom avrebbe deciso di ridurre ulteriormente le forniture di metano verso la Germania attraverso il gasdotto Nord Stream 1 nel Mar Baltico.