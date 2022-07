Ucraina, nuovi bombardamenti su Odessa alla vigilia della ripresa dell’export del grano (Di martedì 26 luglio 2022) Non c’è tregua per l’Ucraina. Nelle prime ore di questa mattina, nuovo bombardamento sulla città portuale di Odessa, nel sud dell’Ucraina. Secondo quanto riportato dal giornale britannico “The Guardian”, l’attacco missilistico sarebbe avvenuto per mezzo di “velivoli strategici”. Sabato scorso, appena 12 ore dopo la firma dell’accordo con Kiev sulle esportazioni del grano dai porti meridionali dell’Ucraina, la Russia aveva bombardato Odessa con missili da crociera. Immediata la reazione di Kiev che ha parlato di “impossibilità di fidarsi” delle parole di Mosca. Dopo un’iniziale smentita del coinvolgimento della Russia nell’attacco allo strategico porto ucraino, il ministro degli esteri russo, Sergej Lavrov ha dichiarato che l’accordo sull’esportazione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Non c’è tregua per l’. Nelle prime ore di questa mattina, nuovo bombardamento sulla città portuale di, nel sud dell’. Secondo quanto riportato dal giornale britannico “The Guardian”, l’attacco missilistico sarebbe avvenuto per mezzo di “velivoli strategici”. Sabato scorso, appena 12 ore dopo la firma dell’accordo con Kiev sulle esportazioni deldai porti meridionali dell’, la Russia aveva bombardatocon missili da crociera. Immediata la reazione di Kiev che ha parlato di “impossibilità di fidarsi” delle parole di Mosca. Dopo un’iniziale smentita del coinvolgimentoRussia nell’attacco allo strategico porto ucraino, il ministro degli esteri russo, Sergej Lavrov ha dichiarato che l’accordo sull’esportazione del ...

