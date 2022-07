Ucraina | Mosca alza la voce contro Kiev | ' Basta con le provocazioni sulla centrale di Zaporizhzhia'

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca accusa i militari ucraini di crimini contro l'umanità: incriminati 92 tra comandanti e subordinati,… - Piu_Europa : Salvini e Conte irresponsabilmente si sono incaricati di sfiduciare il governo #Draghi, europeista, atlantista, che… - martaottaviani : Mi prendevano in giro tutti, ma #Draghi ha fatto precisa allusione a pressioni perché cambiasse politica nei confro… - TorciaPolitica : RT @CafeGeopolitico: L’accordo firmato a #Istanbul per consentire le esportazioni di #grano dai porti dell’#Ucraina è importante, ma non ba… - SBerritta : L'economia russa va a rotoli, ma Mosca trucca i conti -

... provocazioni che sono piene di insidie di un disastro nucleare, le cui gravi conseguenze potrebbero riguardare non solo l''. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, ......contro. Kuleba: 'La guerra del gas di Putin all'Ue, continuazione di quella a Kiev' 'La guerra del gas di Putin contro l'Europa è una continuazione diretta della sua guerra all'. ...Il ministro degli Esteri vuol far passare l'idea che Mosca non ha aggredito l'Ucraina, e che non è sua la responsabilità per la crisi ...ODESSA. Funzionari locali riferiscono di nuovi attacchi missilistici delle forze russe sulla città portuale di Odessa, al centro dell'accordo fra Mosca e Kiev per il riavvio delle esportazioni di gran ...