Ucraina | Lavrov | ' Non ci siamo mai rifiutati di negoziare con Kiev'

(Di martedì 26 luglio 2022) Il ministro degli Esteri russo Sergeiha affermato che Mosca non si è mai rifiutata dicon l', "perché tutti sanno che le ostilità finiscono al tavolo dei negoziati", lo ha ...

Il ministro degli Esteri russo Sergeiha affermato che Mosca non si è mai rifiutata di negoziare con l', "perché tutti sanno che le ostilità finiscono al tavolo dei negoziati", lo ha detto il ministro degli Esteri russo, ...Al contempo, il ministro degli Esteri russo, Sergei, ha affermato che gli accordi firmati a Istanbul non impediranno alla Russia di portare avanti la sua "operazione speciale" in. ...“Tutte le ostilità finiscono con negoziati” e la Russia “non ha mai rifiutato di negoziare con l’Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, citato dalle agenzie russe. Tuttav ...Secondo il capo della diplomazia di Mosca “la Federazione Russa è consapevole che Stati Uniti, Gran Bretagna e un certo numero di paesi europei hanno vietato agli ucraini di negoziare con noi”.