Ucraina: Lavrov, 'Mosca non ha mai rifiutato negoziati con Kiev' (Di martedì 26 luglio 2022) Mosca, 26 lug. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che "la Russia non ha mai rifiutato i negoziati con l'Ucraina. Le ostilità finiscono al tavolo dei negoziati, ma da Kiev non c'è risposta". Lo riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. "La domanda sul perché Kiev non vada ai negoziati può essere rivolta agli Stati Uniti", ha aggiunto il capo della diplomazia di Mosca.

