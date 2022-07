Ucraina: deputati russi presentano disegno di legge per riconoscerla come Stato terrorista (Di martedì 26 luglio 2022) Mosca, 26 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - deputati del partito russo di centro sinistra Giusta russia hanno presentato alla Duma un disegno di legge che prevede il riconoscimento dell'Ucraina come Stato terrorista e la confisca dei beni dei suoi cittadini a favore di Mosca. "Proponiamo di riconoscere l'Ucraina, gli Stati Uniti e altri complici del presidente ucraino Volodymyr Zelensky come Stati sponsor del terrorismo - ha scritto su Telegram leader del partito Sergei Mironov - Per quanto riguarda tali Paesi, nel quadro del nostro disegno di legge, dovrebbero essere applicate le stesse misure previste contro uno Stato terrorista". "È necessario ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Mosca, 26 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) -del partito russo di centro sinistra Giustaa hanno presentato alla Duma undiche prevede il riconoscimento dell'e la confisca dei beni dei suoi cittadini a favore di Mosca. "Proponiamo di riconoscere l', gli Stati Uniti e altri complici del presidente ucraino Volodymyr ZelenskyStati sponsor del terrorismo - ha scritto su Telegram leader del partito Sergei Mironov - Per quanto riguarda tali Paesi, nel quadro del nostrodi, dovrebbero essere applicate le stesse misure previste contro uno". "È necessario ...

