Ucraina: Armenia, 'impatto negativo su economia a causa sanzioni contro Russia' (Di martedì 26 luglio 2022) Kiev, 26 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan ha riconosciuto che le sanzioni internazionali contro la Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina hanno un "impatto negativo" sull'economia armena. In un incontro con il suo omologo ceco, Jan Lipavsky, in cui hanno discusso della situazione nella regione del Caucaso, con particolare attenzione al conflitto nel Nagorno-Karabakh, secondo il quotidiano armeno Aravot, Mirzoyán è stato interrogato sull'impatto delle sanzioni contro la Russia sull'economia del suo paese, rispondendo che le misure adottate da gran parte delle potenze occidentali incidono negativamente non solo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Kiev, 26 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan ha riconosciuto che leinternazionalilain risposta all'invasione dell'hanno un "" sull'armena. In un incon il suo omologo ceco, Jan Lipavsky, in cui hanno discusso della situazione nella regione del Caucaso, con particolare attenzione al conflitto nel Nagorno-Karabakh, secondo il quotidiano armeno Aravot, Mirzoyán è stato interrogato sull'dellelasull'del suo paese, rispondendo che le misure adottate da gran parte delle potenze occidentali incidono negativamente non solo ...

