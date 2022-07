Turisti ubriachi sbagliano appartamento e prendono a ombrellate la porta che non si apre (Di martedì 26 luglio 2022) E' intervenuta la polizia La polizia ha denunciato a Siena due Turisti americani , marito e moglie, che, completamente ubriachi, sono entrati senza motivo in un condominio della città. Era notte fonda ... Leggi su lanazione (Di martedì 26 luglio 2022) E' intervenuta la polizia La polizia ha denunciato a Siena dueamericani , marito e moglie, che, completamente, sono entrati senza motivo in un condominio della città. Era notte fonda ...

Nazione_Siena : Turisti ubriachi sbagliano appartamento e prendono a ombrellate la porta che non si apre - GazzettadiSiena : Denunciati dalla Polizia di Stato di Siena due turisti americani, marito e moglie, introdottisi, completamente ubri… - romanibarbar : @CostanzaRdO Fino ad un certo punto, noi parliamo a voce alta e gesticoliamo, quando ci salutiamo facciamo teatro,… - LoScomodo_ : Turisti stranieri in vacanza in Italia: -Inglesi. Arrivano con diecimila bagagli per stare meno di una settimana. -… - RiccardoMarsUni : @paolecchia86 @musearte05 @CucchiRiccardo Una volta erano gli aliscafi. Adesso, miliardi di cafonissimi charter carichi di turisti ubriachi -