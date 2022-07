Tunisia, vince il “sì” al referendum (senza quorum) per cambiare la costituzione voluto dal presidente Saied. Ma ha votato solo il 27,5% (Di martedì 26 luglio 2022) In Tunisia è finita la Primavera. Il 92,3% dei votanti del referendum che si è tenuto lunedì 25 luglio (65esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, ndr) ha confermato la nuova costituzione voluta e ideata dal presidente Kais Saied. I dati sono ancora da confermare, in quanto sono exit poll annunciati appena dopo la chiusura dei seggi da Hassan Al-Zarkouni, direttore generale della Fondazione Sigma Konsai, che ha annunciato le stime in diretta tv sul canale nazionale Al-Wataniya Channel One mentre i sostenitori di Saied festeggiavano la fine “dell’era della corruzione” nelle piazze di Avenue Bourghiba. Il tasso di affluenza alle urne, vero banco di prova del “Rais”, è però pari al 27,5%. Secondo infatti quanto dichiarato da Farouk Bouaskar, presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Inè finita la Primavera. Il 92,3% dei votanti delche si è tenuto lunedì 25 luglio (65esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, ndr) ha confermato la nuovavoluta e ideata dalKais. I dati sono ancora da confermare, in quanto sono exit poll annunciati appena dopo la chiusura dei seggi da Hassan Al-Zarkouni, direttore generale della Fondazione Sigma Konsai, che ha annunciato le stime in diretta tv sul canale nazionale Al-Wataniya Channel One mentre i sostenitori difesteggiavano la fine “dell’era della corruzione” nelle piazze di Avenue Bourghiba. Il tasso di affluenza alle urne, vero banco di prova del “Rais”, è però pari al 27,5%. Secondo infatti quanto dichiarato da Farouk Bouaskar,...

