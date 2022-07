(Di martedì 26 luglio 2022) Come prevedibile, di fronte ai dati della relativamente bassa affluenza del 27,5% della consultazione popolare sulla nuova Costituzione tunisina, l'opposizione del Fronte di Salvezza Nazionale, ...

fisco24_info : Tunisia: opposizioni contestano legittimità referendum: Sulla base dei dati della bassa affluenza del 27,5% -

Come prevedibile, di fronte ai dati della relativamente bassa affluenza del 27,5% della consultazione popolare sulla nuova Costituzione tunisina, l'opposizione del Fronte di Salvezza Nazionale, ...E' molto probabile che la Costituzione passi, visto che non è stato fissato un quorum, che basterà quindi l'attesa maggioranza dei sì con leche hanno invitato i loro sostenitori al ...(ANSA) - TUNISI, 26 LUG - 'Il referendum permetterà di passare da una situazione di disperazione a una di speranza e di lavoro'. Lo ha detto ...Come prevedibile, di fronte ai dati della relativamente bassa affluenza del 27,5% della consultazione popolare sulla nuova Costituzione tunisina, l'opposizione del Fronte di Salvezza Nazionale, format ...