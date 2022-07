Tu si que vales, rumors clamorosi su Giovannino: Sabrina Ferilli nel panico (Di martedì 26 luglio 2022) Pronti. Partenza. Via. Torna Tu si que vales, si sa: una certezza. La nuova edizione è ai nastri di partenza, al via il prossimo 17 settembre. E c'è molta attesa. Alla conduzione, anche quest'anno, ci saranno Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. E poi non mancherà, dietro le quinte, Giulia Stabile, la ballerina lanciata da Amici. Secondo Tv Blog, sempre ben informato sulle vicende televisive, nelle nuove puntate di Tu si que vales ci sarà un protagonista in più: Giovannino. Di chi si tratta? In pratica è il disturbatore di Sabrina Ferilli che sembra aver lasciato il segno nel programma di De Filippi. A questo personaggio viene lasciato spazio in ogni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Pronti. Partenza. Via. Torna Tu si que, si sa: una certezza. La nuova edizione è ai nastri di partenza, al via il prossimo 17 settembre. E c'è molta attesa. Alla conduzione, anche quest'anno, ci saranno Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e. E poi non mancherà, dietro le quinte, Giulia Stabile, la ballerina lanciata da Amici. Secondo Tv Blog, sempre ben informato sulle vicende televisive, nelle nuove puntate di Tu si queci sarà un protagonista in più:. Di chi si tratta? In pratica è il disturbatore diche sembra aver lasciato il segno nel programma di De Filippi. A questo personaggio viene lasciato spazio in ogni ...

