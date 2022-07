Tu Si Que Vales 2022 | anticipazioni prime registrazioni | nuovo ruolo per Giovannino

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 26 luglio 2022) Sono iniziate lo scorso 11 luglio le nuovedi Tu Si Que, il talent di Canale 5 che andrà in onda a partire dal prossimo settembre. Come è già stato reso noto, il cast è stato confermato in toto. Dietro al balcone dei 'conduttori' ritroveremo Belen Rodriguez affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara; Teo Mammucari, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Maria De Filippi in giuria. La moglie di Maurizio Costanzo ha deciso di dare più spazio nella nona edizione di Tu Que, il disturbatore di Sabrina Ferilli. Non è ancora chiaro in che modo possa prendere più spazio nel programma, ma a quanto pare è stata la De Filippi a volere questo cambiamento. Tu Si Que: cosa faràa Sabrina ...