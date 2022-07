Trump per la prima volta a Washington dopo l’assalto a Capitol Hill: «Biden ha messo l’America in ginocchio» (Di martedì 26 luglio 2022) Giacca blu, cravatta rossa e spilla al petto con la bandiera degli Stati Uniti. È così che Donald Trump si è presentato a Washington alla convention dell’America First Policy Institute. Un incontro atteso, visto che ora gli unici messaggi lanciati dall’ex presidente degli Stati Uniti passano solo attraverso Truth, il social network fondato dopo il ban ricevuto dalle piattaforme più usate. Tutta la prima parte del discorso di Trump è stata contro Joe Biden: «Noi abbiamo reso l’America grande di nuovo, ora è stata messa in ginocchio. Il nostro Paese è stato umiliato in tutti gli scenari internazionali e il sogno americano è stato fatto a pezzi. Due anni fa avevamo un’economia in crescita, nessuna inflazione e l’America ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) Giacca blu, cravatta rossa e spilla al petto con la bandiera degli Stati Uniti. È così che Donaldsi è presentato aalla convention delFirst Policy Institute. Un incontro atteso, visto che ora gli unici messaggi lanciati dall’ex presidente degli Stati Uniti passano solo attraverso Truth, il social network fondatoil ban ricevuto dalle piattaforme più usate. Tutta laparte del discorso diè stata contro Joe: «Noi abbiamo resogrande di nuovo, ora è stata messa in. Il nostro Paese è stato umiliato in tutti gli scenari internazionali e il sogno americano è stato fatto a pezzi. Due anni fa avevamo un’economia in crescita, nessuna inflazione e...

