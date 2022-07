“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”: stasera in TV Frances McDorman reclama giustizia a gran voce (Di martedì 26 luglio 2022) Fino a dove è possibile spingersi pur di perseguire il concetto di “giustizia”? Sebbene “giusto” e “legge” sembrino essere legati da un rapporto indissolubile, questo termine nasconde, invece, un legame ancor più forte con l’idea che di esso ci siamo fatti. “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” ne è la prova vivente. Un dramma che a tratti si trascina nel grottesco e da voce a personaggi con una visione del giusto antitetica e disparata. Martin McDonagh, sceneggiatore e regista britannico, si addentra nei contrasti di una piccola cittadina del Missouri, dove “politicamente” e “corretto” non vanno poi così d’accordo. Nel suo racconto, uscito sul grande schermo nel 2017, dopo essere stato largamente applaudito e premiato a Venezia 74, c’è un disperato bisogno da parte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Fino a dove è possibile spingersi pur di perseguire il concetto di “”? Sebbene “giusto” e “legge” sembrino essere legati da un rapporto indissolubile, questo termine nasconde, invece, un legame ancor più forte con l’idea che di esso ci siamo fatti. “Tre” ne è la prova vivente. Un dramma che a tratti si trascina nel grottesco e daa personaggi con una visione del giusto antitetica e disparata. Martin McDonagh, sceneggiatore e regista britannico, si addentra nei contrasti di una piccola cittadina del, dove “politicamente” e “corretto” non vanno poi così d’accordo. Nel suo racconto, uscito sulde schermo nel 2017, dopo essere stato largamente applaudito e premiato a Venezia 74, c’è un disperato bisogno da parte ...

