Traghetti tra Italia e Croazia | raddoppiano i collegamenti di Snav

Leggi su viagginews

(Di martedì 26 luglio 2022) Le novità per i viaggi d’estate con i tra Ancona e Spalato. Tutte le informazioni utili. Ottime notizie per chi ha deciso di andare in vacanza in, questa estate, viaggiando con il traghetto. La compagnia di navigazioneha deciso di raddoppiare iL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com