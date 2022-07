Tragedia sul set della serie tv: ucciso a sangue freddo a 31 anni (Di martedì 26 luglio 2022) Una vera e propria Tragedia quella che si è consumata sul set di una famosa serie tv. Il ragazzo di 31 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre lavorava. La notizia della Tragedia che ha coinvolto il è rimbalzata da una parte all’altra del pianeta. L’omicidio del giovane ha sconvolto i fan delle popolare serie tv. L’omicidio è avvenuto proprio quando si stavano girando i nuovi episodi dello spettacolo, lasciando increduli tutti i membri del cast e la troupe. fonte foto: AdobeStockUno dei membri dell’equipaggio della nota serie tv è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Lo spettacolo in questione è Law & Order, ambientato a Brooklyn. Il ragazzo è stato raggiunto dai colpi mentre era in ... Leggi su chenews (Di martedì 26 luglio 2022) Una vera e propriaquella che si è consumata sul set di una famosatv. Il ragazzo di 31è statoa colpi di arma da fuoco mentre lavorava. La notiziache ha coinvolto il è rimbalzata da una parte all’altra del pianeta. L’omicidio del giovane ha sconvolto i fan delle popolaretv. L’omicidio è avvenuto proprio quando si stavano girando i nuovi episodi dello spettacolo, lasciando increduli tutti i membri del cast e la troupe. fonte foto: AdobeStockUno dei membri dell’equipaggionotatv è statoa colpi d’arma da fuoco. Lo spettacolo in questione è Law & Order, ambientato a Brooklyn. Il ragazzo è stato raggiunto dai colpi mentre era in ...

M5S_Senato : Nel governo Conte I abbiamo approvato la legge sul reddito di cittadinanza, la spazzacorrotti e il decreto dignità.… - NapoliToday : #Cronaca Tragedia sul lavoro nel napoletano: imprenditore muore schiacciato da una lastra di marmo… - hutck : @cosipegioco Poi spuntano amiche di amiche che hanno avuto la toxo in gravidanza e signora mia che tragedia, pronto… - rotulefrisbie : @GaetanoJuv92 @romeoagresti @GoalItalia Maddai su, non passare per la vittima ora. Stai facendo una tragedia sul nu… - acm1899m : @Maldi___ Tutte queste cose gravissime hanno avuto ripercussioni sul campo e sui risultati? No, allora evidentement… -