Tragedia in provincia di Benevento: 68enne trovato senza vita

Tempo di lettura: < 1 minuto

Tragedia in via Variante Caudina nel paese di Moiano dove un uomo del '54 è stato trovato senza vita. L'uomo viveva da solo e sono stati i familiari, che non avevano più sue notizie, ad allertare i Vigili del Fuoco di Bonea e i Carabinieri. Secondo una prima ipotesi dovrebbe trattarsi di morte naturale. Ma continuano gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

