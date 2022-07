"Tradimento?". Di Maio umilia Conte con tre parole: la vendetta in diretta tv | Video (Di martedì 26 luglio 2022) Siamo a In Onda, il programma su La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo. Ospite in studio ecco Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ed ex grillino. E proprio in quel momento, Giuseppe Conte veniva scaricato dal capogruppo M5s alla Camera, Davide Crippa, che ha rassegnato le sue dimissioni dal ruolo. E ancora, sempre in quei minuti, il presunto avvocato del popolo parlava su Facebook, laddove aveva detto: "Tradimento? Noi non tradiremo mai i nostri elettori. Chiariamoci su cos'è un Tradimento". E questa frase viene riportata da Parenzo a Di Maio, il quale, sornione, commentandola picchia duro contro Conte: "Excusatio non petita". Tre semplici parole, un noto modo di dire, per infilzare il leader grillino. Dunque, Parenzo chiede a Giggino: "Ma c'è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Siamo a In Onda, il programma su La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo. Ospite in studio ecco Luigi Di, ministro degli Esteri ed ex grillino. E proprio in quel momento, Giuseppeveniva scaricato dal capogruppo M5s alla Camera, Davide Crippa, che ha rassegnato le sue dimissioni dal ruolo. E ancora, sempre in quei minuti, il presunto avvocato del popolo parlava su Facebook, laddove aveva detto: "? Noi non tradiremo mai i nostri elettori. Chiariamoci su cos'è un". E questa frase viene riportata da Parenzo a Di, il quale, sornione, commentandola picchia duro contro: "Excusatio non petita". Tre semplici, un noto modo di dire, per infilzare il leader grillino. Dunque, Parenzo chiede a Giggino: "Ma c'è un ...

