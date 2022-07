Tour de France femminile | paura per l’italiana Marta Cavalli

Leggi su 361magazine

(Di martedì 26 luglio 2022) È stata portata in ospedale, ma non ci sono lesioniper la ciclista italiana. Durante ildel’azzurra della FDJ Suez è stata portata in ospedale per alcuni accertamenti. La, infatti, è caduta e poi è stata investita dall’australiana Nicole Frain, arrivata a tutta velocità. “Ha subito un forte colpo – ha detto il manager della squadrase, Stephen Delcourt – e noi non volevamo correre rischi. Lei pensava anche di tornare in sella ma abbiamo deciso di no. Non vogliamo giocare con la vita delle nostre ragazze, ma siamo preoccupati per il nostro sport e per la sicurezza dei corridori”. Leggi anche: La lezione delDe: il fair play è ancora possibile La cremonese ...