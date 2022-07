Torino: lesione muscolare per Vojvoda, sovraccarico per Buongiorno (Di martedì 26 luglio 2022) Il Torino ha reso noto tramite comunicato ufficiale che questo pomeriggio sono stati sottoposti ad esami strumentali sia Mergim Vojvoda che Alessandro Buongiorno. All’albanese è stata riscontrata una lesione di primo grado al retto femorale sinistro, mentre al difensore italiano un forte sovraccarico al muscolo otturatore esterno sinistro. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Ilha reso noto tramite comunicato ufficiale che questo pomeriggio sono stati sottoposti ad esami strumentali sia Mergimche Alessandro. All’albanese è stata riscontrata unadi primo grado al retto femorale sinistro, mentre al difensore italiano un forteal muscolo otturatore esterno sinistro. SportFace.

