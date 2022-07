Torino idea Barrow per il reparto offensivo (Di martedì 26 luglio 2022) La dirigenza granata punta gli occhi su Musa Barrow: il Torino vuole rinforzare il reparto offensivo. Con il gambiano si avrebbe maggior dinamismo e profondità nelle ripartenze. Musa Barrow: il Torino sonda il terreno per il gambiano L’attaccante in forza al Bologna sarebbe nella lista delle preferenze di Juric ma la richiesta dei rossoblù al momento rimane troppo alta. Quello di Musa Barrow non è un nome nuovo per i granata, che avevano già trattato il gambiano sia nel settembre del 2019 sia soprattutto nel gennaio del 2020, quando il giocatore si accasò poi al Bologna. Fisico prorompente, 183 cm di forza esplosiva, dotato di straordinaria velocità, reattivo nel breve e velocissimo in progressione. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, elemento che il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 26 luglio 2022) La dirigenza granata punta gli occhi su Musa: ilvuole rinforzare il. Con il gambiano si avrebbe maggior dinamismo e profondità nelle ripartenze. Musa: ilsonda il terreno per il gambiano L’attaccante in forza al Bologna sarebbe nella lista delle preferenze di Juric ma la richiesta dei rossoblù al momento rimane troppo alta. Quello di Musanon è un nome nuovo per i granata, che avevano già trattato il gambiano sia nel settembre del 2019 sia soprattutto nel gennaio del 2020, quando il giocatore si accasò poi al Bologna. Fisico prorompente, 183 cm di forza esplosiva, dotato di straordinaria velocità, reattivo nel breve e velocissimo in progressione. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, elemento che il ...

