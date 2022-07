Torino, Cairo: «Il calcio italiano ha bisogno di aiuti dal governo. In dieci anni abbiamo perso tanti treni» (Di martedì 26 luglio 2022) Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento il Festival dello Sport Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento il Festival dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Si fanno sempre tanti discorsi, poi però passa il momento. L’anno scorso ci fu la grande impresa degli Europei che ha fatto dimenticare un po’ tutto. I cambiamenti servono. Il calcio italiano ha preso treni importanti in questi dieci anni. Diritti Tv? abbiamo meno risorse per fare quegli investimenti che sarebbero fondamentali, dagli stadi, ai vivai. Ci vuole dunque un aiuto da parte di chi governa il calcio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) Urbano, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento il Festival dello Sport Urbano, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento il Festival dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Si fanno semprediscorsi, poi però passa il momento. L’anno scorso ci fu la grande impresa degli Europei che ha fatto dimenticare un po’ tutto. I cambiamenti servono. Ilha presoimporin questi. Diritti Tv?meno risorse per fare quegli investimenti che sarebbero fondamentali, dagli stadi, ai vivai. Ci vuole dunque un aiuto da parte di chi governa il...

