Tiziano Ferro, il produttore Michele Canova confessa: "Xdono l'abbiamo copiata, abbiamo fatto la marachella" (Di martedì 26 luglio 2022) L'ammissione arriva in una intervista a 'Rolling Stone': 'Non è più un mistero per nessuno, era proprio presa di peso da un pezzo di R. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 luglio 2022) L'ammissione arriva in una intervista a 'Rolling Stone': 'Non è più un mistero per nessuno, era proprio presa di peso da un pezzo di R. ...

__Fabiana___ : Io convinta che Nic in America abbia registrato una canzone in duetto per il nuovo album di Tiziano Ferro... ??????????… - SailorAnna : RT @ommupiccin: Trovo molto carina l'idea di Lidl di mettere in sottofondo nei punti vendita la radio con la playlist scelta dai dipendenti… - ommupiccin : Trovo molto carina l'idea di Lidl di mettere in sottofondo nei punti vendita la radio con la playlist scelta dai di… - BITCHYFit : Produttore di Tiziano Ferro: “Abbiamo copiato una canzone, eravamo d’accordo” - c_olliona : RT @raulooooooooo: le hoes di cui devi avere paura sono quelle che passano da tiziano ferro a playboi carti -