Titolare effettivo: per la comunicazione obbligatoria al Registro delle imprese serve la firma digitale (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Si avvicina la scadenza per la comunicazione del Titolare effettivo al Registro delle imprese delle Camere di Commercio e i legali rappresentanti dei soggetti obbligati (imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private – come le fondazioni -, trust e istituzioni similari) si stanno preparando a questo nuovo adempimento, introdotto con l’obiettivo di contrastare l’abuso di strutture societarie per compiere e mascherare attività illecite. Secondo la normativa antiriciclaggio vigente – in attuazione della Direttiva Ue 2015/849 – il Titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione e nel caso di entità giuridica, le persone fisiche che possiedono o ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Si avvicina la scadenza per ladelalCamere di Commercio e i legali rappresentanti dei soggetti obbligati (con personalità giuridica, persone giuridiche private – come le fondazioni -, trust e istituzioni similari) si stanno preparando a questo nuovo adempimento, introdotto con l’obiettivo di contrastare l’abuso di strutture societarie per compiere e mascherare attività illecite. Secondo la normativa antiriciclaggio vigente – in attuazione della Direttiva Ue 2015/849 – ilè la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione e nel caso di entità giuridica, le persone fisiche che possiedono o ...

telodogratis : Titolare effettivo: per la comunicazione obbligatoria al Registro delle imprese serve la firma digitale - maltaway_mw : #TASSAZIONEINTERNAZIONALE e registro #UBO e #Crypto Un servizio personalizzato di consulenza fiscale multinazional… - nicfab : Titolare effettivo: per la comunicazione obbligatoria al Registro delle imprese serve la firma digitale - Privacy C… - lifestyleblogit : Titolare effettivo: per la comunicazione obbligatoria al Registro delle imprese serve la firma digitale - - italiaserait : Titolare effettivo: per la comunicazione obbligatoria al Registro delle imprese serve la firma digitale -