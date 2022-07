Thor: Love And Thunder, Natalie Portman: "Non sono il personaggio preferito di mio figlio" (Di martedì 26 luglio 2022) Natalie Portman ha rivelato che, dopo aver visto Thor: Love And Thunder, suo figlio le ha chiesto di continuare a fare film Marvel, sebbene la madre non sia il suo personaggi preferito. Il figlio di Natalie Portman, dopo aver visto sua madre vestita da supereroe, desidera che continui a fare film targati Marvel. Tuttavia, per quanto concerne Thor: Love And Thunder e il MCU, Mighty Thor non è neanche lontanamente il personaggio preferito della celebre attrice hollywoodiana. A quanto pare il figlio della Portman, Aleph, non è estremamente entusiasta della trasformazione sullo schermo di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 luglio 2022)ha rivelato che, dopo aver vistoAnd, suole ha chiesto di continuare a fare film Marvel, sebbene la madre non sia il suo personaggi. Ildi, dopo aver visto sua madre vestita da supereroe, desidera che continui a fare film targati Marvel. Tuttavia, per quanto concerneAnde il MCU, Mightynon è neanche lontanamente ildella celebre attrice hollywoodiana. A quanto pare ildella, Aleph, non è estremamente entusiasta della trasformazione sullo schermo di ...

