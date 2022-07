The Whale: Brendan Fraser nella prima foto del film di Darren Aronofsky (Di martedì 26 luglio 2022) Brendan Fraser è il protagonista del film The Whale, diretto da Darren Aronofsky, e online è apparsa la prima foto ufficiale. Brendan Fraser sarà il protagonista di The Whale, il nuovo film diretto da Darren Aronofsky che verrà presentato a Venezia 2022 e di cui è stata diffusa la prima foto ufficiale. Lo scatto mostra la trasformazione fisica necessaria all'attore per interpretare un uomo di mezza età che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia teenager. Per ora A24 non ha svelato quando è prevista la data di uscita di The Whale nelle sale dopo l'anteprima mondiale che si ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 luglio 2022)è il protagonista delThe, diretto da, e online è apparsa laufficiale.sarà il protagonista di The, il nuovodiretto dache verrà presentato a Venezia 2022 e di cui è stata diffusa laufficiale. Lo scatto mostra la trasformazione fisica necessaria all'attore per interpretare un uomo di mezza età che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia teenager. Per ora A24 non ha svelato quando è prevista la data di uscita di Thenelle sale dopo l'antemondiale che si ...

