The Son | Hugh Jackman e Laura Dern nelle prime foto del film in concorso a Venezia 2022

Hugh Jackman e Laura Dern nelle prime foto del drammatico The Son di Florian Zeller, che sarà presentato in concorso alla Mostra di Venezia 2022. Dopo l'annuncio del programma di Venezia 2022 da parte del direttore Alberto Barbera, sono state diffuse le prime foto di The Son, l'atteso film di Florian Zeller, che ritraggono le star Hugh Jackman e Laura Dern. Dopo lo straordinario successo di The Father - Nulla è come sembra, film rivelazione vincitore di due Premi Oscar, Florian Zeller torna alla regia con il suo secondo film, The Son

