The Lord of the Rings: Gollum, brutte notizie per il videogioco di NACON (Di martedì 26 luglio 2022) brutte, pessime notizie per gli amanti de Il Signore degli Anelli. Il videogioco dedicato alla serie di libri scritti da Tolkien, che ci vedrà vestire i panni di Gollum, è stato ufficialmente rimandato a data da destinarsi. Gollum: rimandata l’avventura stealth di NACON – 26722 www.computermagazine.itNiente da fare: l’industria videoludica continua imperterrita ad avere il vizietto di rimandare le uscite. Questa volta è toccato a The Lord of the Rings: Gollum, il nuovo action/stealth di NACON e Deadalic Entertainment con protagonista uno dei personaggi più eloquenti e ambigui della saga di Tolkien. Il gioco, inizialmente atteso per settembre 2022, verrà quindi rimandato “di qualche mese”, ai primi del 2023. E forse ... Leggi su computermagazine (Di martedì 26 luglio 2022), pessimeper gli amanti de Il Signore degli Anelli. Ildedicato alla serie di libri scritti da Tolkien, che ci vedrà vestire i panni di, è stato ufficialmente rimandato a data da destinarsi.: rimandata l’avventura stealth di– 26722 www.computermagazine.itNiente da fare: l’industria videoludica continua imperterrita ad avere il vizietto di rimandare le uscite. Questa volta è toccato a Theof the, il nuovo action/stealth die Deadalic Entertainment con protagonista uno dei personaggi più eloquenti e ambigui della saga di Tolkien. Il gioco, inizialmente atteso per settembre 2022, verrà quindi rimandato “di qualche mese”, ai primi del 2023. E forse ...

WattiaOfficial : #TheLordoftheRingsGollum: rimandato ufficialmente da @NaconIT #TheLordOftheRings @daedalic - thegameovertv : The Lord of the Rings: Gollum é oficialmente adiado ?? | - LucyHeart0404 : RT @nintendo_hall: The Lord of the Rings: Gollum, annunciato il rinvio del titolo verso fine 2022 - LucyHeart0404 : RT @nintendo_hall: The Lord of the Rings: Gollum, annunciato il rinvio del titolo verso fine 2022 - nicorobin4444 : RT @nintendo_hall: The Lord of the Rings: Gollum, annunciato il rinvio del titolo verso fine 2022 -