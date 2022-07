Tennis, Nick Kyrgios: “Dopo la finale a Wimbledon ho molto più rispetto per Djokovic, Nadal e Federer” (Di martedì 26 luglio 2022) La metamorfosi di Nick Kyrgios. Il Tennista australiano, Dopo anni difficili a livello comportamentale, sembra vivere una nuova parte della sua carriera: molto più calma e focalizzata sul gioco. La recente finale trovata – anche se poi persa – a Wimbledon contro Novak Djokovic ha offerto al ragazzo di Canberra una nuova prospettiva sulla sua vita sportiva. In un’intervista su Instagram infatti, Kyrgios si è così espresso su quello che gli è capitato a Londra e sul suo nuovo modo di vedere i “Big Three”, ossia Djokovic, Nadal e Federer. “Le due settimane a Wimbledon sono state pazzesche e il bello è che me ne sono reso conto solo Dopo. Perdere una ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) La metamorfosi di. Ilta australiano,anni difficili a livello comportamentale, sembra vivere una nuova parte della sua carriera:più calma e focalizzata sul gioco. La recentetrovata – anche se poi persa – acontro Novakha offerto al ragazzo di Canberra una nuova prospettiva sulla sua vita sportiva. In un’intervista su Instagram infatti,si è così espresso su quello che gli è capitato a Londra e sul suo nuovo modo di vedere i “Big Three”, ossia. “Le due settimane asono state pazzesche e il bello è che me ne sono reso conto solo. Perdere una ...

