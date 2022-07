Tennis | Matteo Berrettini | Gstaad | gli States e le qualità di un’altra categoria

(Di martedì 26 luglio 2022)ha perso la finale acontro il norvegese Casper Ruud, ma alla fine dei conti non è quello che importa particolarmente. Certo, c’è stato il calo fisico, e quello può capitare, a maggior ragione dopo una settimana a corrente alternata e successiva al Covid-19. Le cose importanti, però, si sono viste. Innanzitutto, il romano è stato sconfitto solo e soltanto da un giocatore che, sul rosso, il fatto suo lo sa eccome: un finalista del Roland Garros, e anche recente. Ma c’era anche un altro terraiolo di razza che avrebbe potuto eliminarlo. Pur se in ripresa però, ancora Dominic Thiem non è al livello dell’attuale numero 2 d’Italia, che è fuori dalla top ten solo perché il computer sottrae punti. La realtà è ben diversa, e chiunque abbia messo un piede in campo al fianco, o contro, di lui lo sa benissimo. ATP ...

Eurosport_IT : Aspettando il ritorno di Jannik Sinner, godiamoci questo nuovo ranking ATP! Che balzo di Lorenzo Musetti ?????? ?… - Eurosport_IT : Due azzurri del tennis in finale! ?? ?? Matteo Berrettini ??? ATP 250 Gstaad ???? ?? Lorenzo Musetti ??? ATP 500 Ambur… - SuperTennisTv : Matteo festeggia il rientro nel circuito #ATP battendo in due set il francese Gasquet! ?? Ai QF di Gstaad sfiderà M… - TOSADORIDANIELA : RT @Eurosport_IT: Aspettando il ritorno di Jannik Sinner, godiamoci questo nuovo ranking ATP! Che balzo di Lorenzo Musetti ?????? ? https://t.… - peppesz : RT @Eurosport_IT: Aspettando il ritorno di Jannik Sinner, godiamoci questo nuovo ranking ATP! Che balzo di Lorenzo Musetti ?????? ? https://t.… -

Berrettini Una decisione che potrebbe aver sorpreso più di qualcuno.Berrettini ha scelto la strada della precauzione dopo la sconfitta in finale a Gstaad (Svizzera) e ha ufficializzato il suo forfait dal torneo di Kitzbuhel in Austria. Il tennista azzurro così ...... "Sogno di vedere giocare a NapoliBerrettini" dice, prima della presentazione ufficiale del torneo Atp 250 che si disputerà a Napoli dal 17 al 23 ottobre . Al circolo delè il ...Planerà a Napoli il prossimo autunno il Ghota del tennis mondiale. Per scaramanzia e perché sognare in silenzio aumenta il fascino dell’attesa, pochi si sbilanciano sui nomi. Ma il sindaco di Napoli G ...Esordio positivo per il 21enne sanremese, che doma un Nicolàs Kicker acciaccato e costretto al ritiro sul finale. Il campione uscente parte male contro Vatutin, ma si impone piuttosto agevolmente. Si ...