Tennis | Jannik Sinner torna a Umago | nuova tappa del percorso di crescita

(Di martedì 26 luglio 2022) Il ritorno di. L’altoatesino, dopo lo splendidoa Wimbledon e la grande partita disputata contro Novak Djokovic, riprende il proprio cammino in questo 2022, messo alle spalle la lieve distorsione alla caviglia rimediata nella sfida contro Nole. Lo fa sulla terra rossa diin un torneo dove la presenza dei giocatori italiani è notevole. Tra i presenti anche quel Lorenzo Musetti, capace a sorpresa di vincere il suo primo torneo ATP ad Amburgo, sconfiggendo nientepopodimeno che lo spagnolo Carlos Alcaraz. Iberico, fra l’altro, presente anch’egli nell’evento croato e testa di serie n.1.è n.2 del seeding e inizierà la sua avventura a partire dal secondo turno, dovendo affrontare lo spagnolo Jaume Munar che ha battuto in tre set lo svedese Mikael Ymer per 4-6 6-1 6-4. Un ...

In attesa diSinner, testa di serie numero 2 del torneo, e di Lorenzo Musetti (fresco vincitore di Amburgo) ilitaliano all' Atp 250 di Umago festeggia subito due vittorie: in primis quella di ...Con il suo titolo vinto a 20 anni e 4 mesi, è dietro solo a un altro astro nascente delazzurro comeSinner e Claudio Pistolesi. E a esaltare la 'meglio gioventù' d'Italia è un grande ...Il primo titolo ATP non si scorda mai. E per Lorenzo Musetti è stato davvero un colpo importante, arrivato ad Amburgo contro un altro fenomeno della nuova generazione, quel Carlos ...Il leader del tennis maschile italiano è invece Jannik Sinner, stabile al decimo posto per la terza settimana consecutiva. Tutto immutato invece in vetta: guida la classifica il russo Daniil Medvedev, ...